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HECTOR RAUL CORNEJO

Q.E.P.D.

Falleció el 14 de julio de 2026. Pablo V. Seferian y Mirta Picchio participan con profundo dolor el fallecimiento del querido “Negro” Cornejo y acompañan a su familia en este difícil momento. c/737

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HÉCTOR RAÚL CORNEJO

Q.E.P.D.

Falleció el 14 de Julio de 2026. Domingo Fernández Capurro, su esposa María Angelica Llano, hijos y nietos, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Negro, ruegan oraciones a su memoria y hacen llegar a Pity e hijos y demás familiares, sus más sentidos pésames, ruegan una oración por el descanso de su Alma y brille para él la luz que no tiene fin. c/741

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HÉCTOR RAÚL CORNEJO

Q.E.P.D.

Falleció el 14 de Julio de 2026. Su amigo David Carrillo (a)y Sra (a), participan con mucho pesar su fallecimiento, acompañando a su esposa e hijos en este doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria, brille para él la luz que no tiene fin. c/741