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JUAN CARLOS FAGNANI (PINOCHO)

Q.E.P.D.

Falleció el 13/07/2026. La Promoción 1963 de la Esc. Normal “Dr. J. Pujol” (Promo vagas) participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña en su dolor a su esposa y familia.

Ruegan al Señor por su eterno descanso y para los suyos cristiana resignación. c/715

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JUAN CARLOS FAGNANI

Q.E.P.D.

Falleció el 13/07/2026. Juan Manuel Gálvez, Alba Gloria Luciano, sus hijos y nietos, despiden al amigo con profunda pena y ruegan a Dios para que los suyos encuentren la Paz que sus corazones necesiten. c/715

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ARQ. JUAN CARLOS FAGNANI

Q.E.P.D.

Falleció el 13 de julio de 2026. Alice Garcia de Pérez Chavez - William y Martha Harvey, y sus familias, participan con pesar su fallecimiento, rogando al Señor ya esté a su lado en la Gloria Eterna, y consuelo cristiano para sus seres amados. Descansa en Paz querido Pinocho. c/727

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ARQ. JUAN CARLOS FAGNANI

Q.E.P.D.

Falleció el 13 de julio de 2026. Graciela Portela acompaña a la querida Deicy en tan difícil momento. Ruega una oración en su memoria y consuelo a toda la familia. c/ 727