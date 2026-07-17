AGRADECIMIENTO
†
VIVIANA OFELIA SALAZAR (VIVI)
Q.E.P.D.
Nuestra hermana, Viviana (Vivi) Ofelia Salazar, partió a la casa del Señor.
Queremos agradecer profundamente al Dr. Marcos Carriaga, a la Dra. Cristina Torales y a todo el personal médico, kinesiólogos, enfermeros y demás profesionales de la salid, por su esmerada, eficiente y afectuosa atención recibida, durante las tres semanas que duró su internación en el Hospital Público Angela Iglesia de Llano.
Vaya extensivo el agradecimiento, a las autoridades de dicha institución.
En este momento de tanto dolor, queremos reiterar muy especialmente nuestra gratitud al Dr. Marcos Carriaga, por su invalorable experiencia, pericia y compromiso profesional, volcado, con calidez, mitigando el dolor de sus pacientes y de sus familiares.
A todos ellos muchas gracias.
Amalia, Susana y Alba Salazar
Su esposo, Nicolas Muscarsel.
Corrientes, 17 de Julio de 2026.