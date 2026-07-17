AGRADECIMIENTO

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VIVIANA OFELIA SALAZAR (VIVI)

Q.E.P.D.

Nuestra hermana, Viviana (Vivi) Ofelia Salazar, partió a la casa del Señor.

Queremos agradecer profundamente al Dr. Marcos Carriaga, a la Dra. Cristina Torales y a todo el personal médico, kinesiólogos, enfermeros y demás profesionales de la salid, por su esmerada, eficiente y afectuosa atención recibida, durante las tres semanas que duró su internación en el Hospital Público Angela Iglesia de Llano.

Vaya extensivo el agradecimiento, a las autoridades de dicha institución.

En este momento de tanto dolor, queremos reiterar muy especialmente nuestra gratitud al Dr. Marcos Carriaga, por su invalorable experiencia, pericia y compromiso profesional, volcado, con calidez, mitigando el dolor de sus pacientes y de sus familiares.

A todos ellos muchas gracias.

Amalia, Susana y Alba Salazar

Su esposo, Nicolas Muscarsel.

Corrientes, 17 de Julio de 2026.