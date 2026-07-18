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CHIQUITA SEOANE RIERA

Q.E.P.D.

Falleció el 17/07/2026. José Alejandro Zanini, su esposa Montserrat Solis Carnicer, sus hijas Montsi, Chiara (Titi) y Nuri participan con dolor la partida de la querida Chiquita. Nuestra inmensa gratitud para ella y oraciones por su eterno descanso. Acompañamos con todo nuestro cariño a Susana, Ignacio y Martín. c/743

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CHIQUITA SEOANE RIERA

Q.E.P.D.

Falleció el 17/07/2026. Carmen Lorenzo, Natalia, Rodrigo, Lucia y Joaquín participamos con pesar la partida de Chiquita a la Casa del Padre del cielo y rogamos a Dios Nuestro Señor y a Mamá María la reciban en sus brazos y bendigan a Susana, Ignacio, Martin y demás familiares y amigos con la fortaleza necesaria para sobrellevar el dolor que provoca la partida de un ser querido. Chiquita que descanses en paz. c/746

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CHIQUITA SEOANE RIERA

Q.E.P.D.

Falleció el 17/07/2026. Milagros Llano e hijas Lucía, Paula y Maxima participan con gran pesar el fallecimiento de su querida prima Chiquita. Ruegan una oración en su memoria.