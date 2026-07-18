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HECTOR RAUL CORNEJO

Por El Litoral

Sabado, 18 de julio de 2026 a las 00:00

HECTOR RAUL CORNEJO

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. Ma. Lucía Meabe de Alonso, Ma. Graciela Meabe, José Alberto Meabe y Gloria Tassano de Meabe participan con mucho pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/746

HÉCTOR RAÚL CORNEJO

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. Ricardo G. Leconte, María Teresa Mendiondo De Leconte y familia participan con hondo pesar el fallecimiento del amigo “NEGRO”, hombre de talento, acompañan con sentida emoción a su familia y ruegan por su descanso en paz y el cristiano consuelo de sus deudos.

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