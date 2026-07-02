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ANNA MARIA SCOCCO DE LANCELLE

Q.E.P.D.

Falleció el 30/06/2026. Sus sobrinos Brunilda, Germán, Guillermo Tossi Lancelle y Familia, participan con profundo pesar del fallecimiento de nuestra Querida Tía Annamaria y elevan una oración por su descanso eterno. c/682

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ANNA MARIA SCOCCO DE LANCELLE

Q.E.P.D.

Falleció el 30/06/2026. El Dr. Federico A. Lancelle, sus hijas Verónica y Soledad, hijos políticos Darío y Horacio y nietos Facundo y Helena, participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan una oración a su memoria y eterno descanso. c/683