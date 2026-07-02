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MARIA CRISTINA IRIBAS DE DESIMONI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/06/26. Héctor Raul y María del Pilar Cornejo, junto a sus hijos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/681

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MARIA CRISTINA IRIBAS DE DESIMONI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/6/2026. Domingo Fernández Capurro, María Angélica Llano, sus hijos Juan Carlos y Marcia, Ramiro y Celina y nietos, participan con profundo pesar el fallecimiento de la queridísima Amiga y vecina Maggie, acompañando a sus hijos, nietos y demás familiares, en su dolor y elevan oraciones en su memoria. La recordaremos siempre con inmenso cariño. brille para ella la luz que no tiene fin. c/684