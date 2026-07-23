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SANTO LEVY

Por El Litoral

Jueves, 23 de julio de 2026 a las 00:00

SANTO LEVY

Z´L

Falleció el 19/07/2026. Fabio Clebañer y familia, participan con pesar el fallecimiento de y expresan sus más sinceras condolencias a su familia. Que su recuerdo permanezca por siempre en la memoria de quienes lo conocieron. c/193

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