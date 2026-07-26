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DR. RAÚL ALBERTO CISERA

Q.E.P.D.

Falleció el 24/07/2026. La Promoción 1963 de la Escuela Normal de Maestras, Dr. "Juan Pujol" -Promovagas-, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña en su dolor a su esposa Mechecha de la Vega y familiares. Ruegan al Señor por su eterno descanso. Y cristiana resignación para sus seres queridos. c/768

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DR. RAÚL ALBERTO CISERA

Q.E.P.D.

Falleció el 24/07/2026. León Horacio Gutnisky y Sra. Emma Farizano, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan en su dolor a su esposa Mechecha de la Vega y familiares. Alberto, querido amigo, descansa en paz. c/769

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DR. RAÚL ALBERTO CISERS

Q.E.P.D.

Falleció el 24/07/2026. Emma hijos y nietos acompañan a la querida Mercedes en tan doloroso momento. c/771