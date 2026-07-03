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MARIA CRISTINA IRIBAS DE DESIMONI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/06/2026. Maye falleció acompañada con el cariño de sus hijos, a quienes hago llegar mi gran dolor por la pérdida de una gran amiga de toda la vida!! c/689

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MARIA CRISTINA IRIBAS DE DESIMONI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/06/2026. RICARDO G. LECONTE y familia, participan con pesar su fallecimiento. -Se fue una esposa y una madre consagrada, una dilecta Hija del Señor que dio testimonio de su fe en toda circunstancia. Rezamos por su descanso en paz y acompañamos a sus hijos y nietos en este momento de dolor.

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MARIA CRISTINA IRIBAS DE DESIMONI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/06/2026. María Lucía Meabe de Alonso, María Graciela Meabe, José Alberto Meabe y Gloria Tassano de Meabe participan con mucho pesar su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.