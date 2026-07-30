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LUZ AURORA BARTOLUCCI

Q.E.P.D.

Falleció el 26/07/2026. La Sra. Interventora del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes Cra. Julia Isabel Fernández, y el personal de la casa, participa con hondo pesar el fallecimiento de la Sra. Kiki Grasso, socia y partícipe importante del Coro de la Entidad “Voces del Corazón” Acompañamos familiares en este triste y doloroso momento. Se ruega elevar al Altísimo una oración a su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin. c/777