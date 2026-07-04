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MARIA CRISTINA IRIBAS DE DESIMONI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/06/2026. Félix María Gómez Danuzzo participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia con mucho afecto.

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MARIA CRISTINA IRIBAS DE DESIMONI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/06/2026. Martín Félix Gómez Danuzzo, Ma Eugenia Llano e hijos Máximo, Bautista, Joaquin y Sol, despiden con pesar su partida y acompañan a su familia.

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MARIA CRISTINA IRIBAS DE DESIMONI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/06/2026. Mario R. Branca y Mercedes R. Scaramellini Guerrero de Branca, sus hijos Eduardo Willer y María Esther Branca Scaramellini, Mario Ignacio y Mercedes Branca Scaramellini, sus nietos Agustin y Francisco Willer Branca, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/695

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MARIA CRISTINA IRIBAS DE DESIMONI

Q.E.P.D.

Falleció el 30/06/2026. El Club de Campo Dos Lunas S.A. participa el fallecimiento de la Madre del Sr. Ernesto Desimoni y acompaña a su familia en este doloroso momento. c/184