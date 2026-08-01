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PEDRO LUIS SIERRA

Por El Litoral

Sabado, 01 de agosto de 2026 a las 00:00

PEDRO LUIS SIERRA

Q E.P.D.

Falleció el día 31 de julio de 2026. Analía Inés Durand de Cassis y Liliana Graciela Suaid, participan el fallecimiento del papá de su amiga María Eugenia sierra de Desimoni y elevan una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación para sus familiares.

 

PEDRO LUIS SIERRA

Q.E.P.D.

Falleció el 31/07/2026. El Sr. Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, Dr. Eduardo Gilberto Panseri y Sra., participan con profundo pesar el fallecimiento del esposo de la Ex Fiscal General del Superior Tribunal de Justicia Dra. María Delfina Piloni de Sierra y el padre de la Ex Presidenta de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Dra. María Eugenia Sierra De Desimoni, elevando una oración a Dios por su eterno descanso.

 

PEDRO LUIS SIERRA

Q.E.P.D.

FALLECIO EL 31/07/2026. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, participa con pesar el fallecimiento del padre de la Dra. María Eugenia Sierra de Desimoni ex Presidenta de la Institución e integrante de Comisiones Directivas. Acompañamos a sus familiares y amigos en este momento de dolor, y rogamos por el eterno descanso de su alma.

PEDRO LUIS SIERRA

Q.E.P.D.

Falleció el 31 de Julio de 2026. Participan en su fallecimiento su hijo Pedro Luis Sierra (h), su señora Silvina Canteros Costa de Sierro y sus nietos: Ma. Silvina, Juan Pedro, Valentin Samuel, Delfina, Luis Lautaro, Gustavo Benjamin, Ma. Cristina y Carlos Augusto. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque del Recuerdo.

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