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PEDRO LUIS SIERRA

Q E.P.D.

Falleció el día 31 de julio de 2026. Analía Inés Durand de Cassis y Liliana Graciela Suaid, participan el fallecimiento del papá de su amiga María Eugenia sierra de Desimoni y elevan una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación para sus familiares.

PEDRO LUIS SIERRA

Q.E.P.D.

Falleció el 31/07/2026. El Sr. Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, Dr. Eduardo Gilberto Panseri y Sra., participan con profundo pesar el fallecimiento del esposo de la Ex Fiscal General del Superior Tribunal de Justicia Dra. María Delfina Piloni de Sierra y el padre de la Ex Presidenta de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Dra. María Eugenia Sierra De Desimoni, elevando una oración a Dios por su eterno descanso.

PEDRO LUIS SIERRA

Q.E.P.D.

FALLECIO EL 31/07/2026. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, participa con pesar el fallecimiento del padre de la Dra. María Eugenia Sierra de Desimoni ex Presidenta de la Institución e integrante de Comisiones Directivas. Acompañamos a sus familiares y amigos en este momento de dolor, y rogamos por el eterno descanso de su alma.

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PEDRO LUIS SIERRA

Q.E.P.D.

Falleció el 31 de Julio de 2026. Participan en su fallecimiento su hijo Pedro Luis Sierra (h), su señora Silvina Canteros Costa de Sierro y sus nietos: Ma. Silvina, Juan Pedro, Valentin Samuel, Delfina, Luis Lautaro, Gustavo Benjamin, Ma. Cristina y Carlos Augusto. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque del Recuerdo.