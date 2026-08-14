Misa - Recordatorio

†

EDGARDO PEDRO BUNIVA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/07/2026. A un mes de tu partida Papito, parece que hubiese sido ayer, la casa quedó en silencio, vacía, te extraño tanto 😢 que no hay palabras que alivien mi dolor. Me consuela el saber que estás con el Amor de toda tu vida, Mami mi gordita hermosa. Sé que no estás lejos, sino en un plano paralelo al nuestro. Cuídenme, protéjanme, guíenme, sé q así será 🙏 Ahora vienen dos colibríes a casita a visitarme cada día, sé que son Mami&Papi ♥️ Los extraño mucho. Su hija menor, Yanina. c/845