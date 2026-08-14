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Funebres

MARIA OLGA BERTUCCI

Por El Litoral

Viernes, 14 de agosto de 2026 a las 00:00

Misa - Recordatorio

MARIA OLGA BERTUCCI

Q.E.P.D.

Falleció el 13/08/2026. Juan José López Desimoni y su esposa, Andrea Palomeque, participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Dardo Pedrozo, y acompañan a él y a toda su familia en este doloroso momento. c/843

MARÍA OLGA BERTUCCI

Q.E.P.D.

Falleció el 13/08/2026. Desde el Deportivo Empedrado acompañamos con profundo pesar a Dardo Pedrozo ante el fallecimiento de su madre. Nuestras sinceras condolencias a él y a toda su familia. c/847

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