Misa - Recordatorio
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MARIA OLGA BERTUCCI
Q.E.P.D.
Falleció el 13/08/2026. Juan José López Desimoni y su esposa, Andrea Palomeque, participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Dardo Pedrozo, y acompañan a él y a toda su familia en este doloroso momento. c/843
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MARÍA OLGA BERTUCCI
Q.E.P.D.
Falleció el 13/08/2026. Desde el Deportivo Empedrado acompañamos con profundo pesar a Dardo Pedrozo ante el fallecimiento de su madre. Nuestras sinceras condolencias a él y a toda su familia. c/847