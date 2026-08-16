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NELLY DANIELA MORALES DE CASANOVA ARANDA

(CHICHA)

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2026 en Corrientes a los 97 años de edad. "Gracias por tu ejemplo Mamá y Abuela Chicha". Con mucho amor te despedimos tu hija Graciela Casanova Aranda, hijo político Carlos Mansilla, tus nietos Augusto, Orestes e Iván Mansilla Casanova, nieta política Victoria Bongiovanni y bisnieto Vito. Elevan oraciones por el eterno descanso en paz de su alma en el Reino del Señor. c/857

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NELLY DANIELA MORALES DE CASANOVA

Q.E.P.D.

Falleció a los 97 años, el 14 de agosto de 2026. La secretaria Jurisdiccional penal del Sup. Trib. Justicia y todo el personal de la Secretaría saluda y acompaña en este momento de dolor al Dr. Orestes Mansilla Casanova. c/850

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NELLY DANIELA MORALES DE CASANOVA ARANDA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2026. Ramón, Dulce María Toma Diaz Ulloque y Juan Luis Binda, participan con gran pesar el fallecimiento de la madre de su amiga Graciela, la acompañan a ella y a su familia con mucho cariño y oraciones c/851

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NELLY DANIELA MORALES DE CASANOVA ARANDA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2026. Los integrantes de la Relatoria Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, Dres. María Soledad Dho. Yamila Semhan, Eduardo Britez, Elisa Zamboni y Juan José Cabral, participan con profundo pesar el fallecimiento de la abuela del Sr Secretario Relator Penal, Dr. Orestes Mancilla Casanova, acompañándolo con afecto en este momento de profundo dolor y haciendo extensivas sus condolencias a toda su familia. c/853

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NELLY DE CASANOVA

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2026. Las chicas de la Promo 71 del Colegio San José acompañamos a Graciela en este momento de profundo dolor por la partida de su mamá a la Casa del Padre Celestial. Rogamos a Dios Nuestro Señor y a Mamá María la reciban en sus brazos y bendigan a su hija, hijo político, nietos, bisnieto y toda su familia y amigos con la fortaleza necesaria para sobrellevar la enorme tristeza que provoca la partida de un ser querido. Que su alma descanse en paz. c/855