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FLORA TEIS

Q.E.P.D.

Falleció el 16/08/2026. Con profundo pesar, la Comunidad Educativa de la Escuela Hogar “Pte. J. D. Perón” acompaña al Profesor Carlos Rubén Ojeda y a su familia ante el fallecimiento de su madre, la Sra. Flora Teis. En este momento de profundo dolor, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias, acompañándolos con afecto y respeto. Que Dios le conceda el descanso eterno y brinde consuelo y fortaleza a sus familiares y seres queridos. Q.E.P.D. Comunidad Educativa Escuela Hogar “Pte. J. D. Perón”. C/859