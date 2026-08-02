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PEDRO LUIS SIERRA

Q.E.P.D.

Falleció el 31/07/2026. Pedro Luis Sierra Falleció el 31 de Julio de 2026 QEPD Sus primos Felicitas Irigoyen y Jorge S. Quetglas con sus hijos Sebastián, Felicitas, Juliana y Joaquín Quetglas y sus nietos participan con hondo pesar el fallecimiento del querido Pelusa, elevan una oración por su descanso en paz y abrazan a toda la familia. C/798

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PEDRO LUIS SIERRA

Q.E.P.D.

Falleció el 31/07/2026. Q.E.P.D. Falleció el 31/7/26. Mario R. Branca y Mercedes R. Scaramellini Guerrero, Eduardo Willer y María Esther Branca Scaramellini participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria. C/799

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PEDRO LUIS SIERRA

Q.E.P.D.

Falleció el 31/07/2026. Martha Helia Altabe y familia acompañan a su querida familia con oraciones en su memoria. c/800