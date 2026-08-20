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RAÚL ALBERTO DE OÑA

Q.E.P.D.

Falleció el 19 de agosto de 2026. Su esposa Angélica, su hermano político y esposa participan con profundo pesar su fallecimiento. Sus restos fueron velados ayer en Empresa Salom. c/866

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ARQ. RAÚL ALBERTO DE OÑA

Q.E.P.D.

Falleció el 19/8/2026. Mario Javier A. Botello y Celeste Pérez Ruiz, sus hijas María Inés (a) y María Emilia Botello, participan con hondo pesar el fallecimiento de su querido amigo, acompañando a Angélica, a su familia en este triste momento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma. c/221

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ARQ. RAÚL ALBERTO DE OÑA

Q.E.P.D.

Falleció el 19/8/2026. Sus compañeros del 5to Año 2da División de la Promoción 80 de la Escuela de Comercio, participan con hondo pesar el fallecimiento de su querido amigo, acompañando a Angélica y a su familia en este triste momento. Que Dios le conceda el descanso eterno. c/222