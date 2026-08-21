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CR. ARMANDO ANTONIO RIVEIRA

Q.E.P.D.

Falleció el 20/08/2026. El Dr. José Antonio "Pocho" Romero Feris y su esposa Marly Brisco participan con profundo pesar el fallecimiento del querido amigo “Bochinche” elevando oraciones por su eterno descanso y resignación a sus seres queridos.

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CR. ARMANDO ANTONIO RIVEIRA

Q.E.P.D.

Falleció el 20/08/2026. El Club de Amigos de la Adelita y Cuerpo Técnico, participan de su fallecimiento. Acompañamos toda su familia en estos momentos. Elevamos una plegaria al cielo en su memoria. o/076