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TOMASELLA HEMILSE MARÍA

Q.E.P.D.

Falleció el 19/08/2026. Descansa en paz, hermana querida. Ya estás con mamá. Marcela Tomasella e hijos: Belén (a) y Brian (a), Tomás y Lucrecia, Marcelita, Josema y Paz y Manuel, participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. c/867

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HEMILSE TOMASELLA

Q.E.P.D.

Falleció el 19 de agosto de 2026. Graciela Del Piano, Mely Falcione, Marta Tarabini, Sara Pérez (a), Carmen Torres(a) y Sandra Vernengo despiden con profundo dolor a su querida amiga Hemilse y elevan una oración por su eterno descanso. c/868

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TOMASELLA HEMILSE

Q.E.P.D.

Falleció el 19/08/2026. El Centro Médico del Parque participa con profundo pesar el fallecimiento de la señora Hemilse Tomasella, madre de Francisco Waisblat. Acompañamos a su familia en este doloroso momento y rogamos una oración en su memoria. c/224

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HEMILSE MARIA TOMASELLA

Q.E.P.D.

Falleció el 20/08/2026. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, participa con pesar el fallecimiento de la madre de su asociada, Dra. María Constanza Waisblatt -Secretaria Relatora del Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de esta Ciudad-. Ciudad de Goya-Corrientes-. Rogamos una oración por el eterno descanso de su alma.