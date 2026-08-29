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JUAN ALBERTO “BETO” FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 26/08/2026. Con profundo dolor y una inmensa tristeza despedimos a BETO FERNÁNDEZ Quien fue un abuelo y bisabuelo con todas las letras, un hombre lleno de amor, entrega y enseñanzas que quedarán para siempre en nuestros corazones. Su presencia marcó nuestras vidas y su recuerdo vivirá en cada historia, cada consejo y cada momento compartido. Te recordaremos con orgullo, con amor y con la certeza de que dejaste una huella imborrable en nuestra familia. 🕯️ Descansa en paz, querido abuelo y bisabuelo. Tu amor permanecerá siempre con nosotros. c/909