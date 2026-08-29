†

DR. PABLO BASUALDO

Q.E.P.D.

Falleció el 26/08/2026. El Vicegobernador de la provincia Dr. Pedro Braillard Poccard participa con pesar su fallecimiento y eleva una oración en su memoria. c/902

†

PABLO VICENTE BASUALDO

Q.E.P.D.

Falleció el 26/08/2026. Stella María Braillard Poccard participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Mary, Lolo, Toki y sus familias y especialmente a su querida Amiga Lela y familia en tan irreparable pérdida. c/901

†

Dr. PABLO VICENTE BASUALDO

Q.E.P.D.

Falleció el 26/08/2026. El Dr. José Antonio "Pocho" Romero Feris y su esposa Marly Brisco participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

†

PABLO VICENTE BASUALDO

Q.E.P.D.

Falleció el 26/08/2026. Montserrat Solis Carnicer y familia participan del fallecimiento del querido Chelo y acompañan a su familia. c/905