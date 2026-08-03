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BALDUINO ADALBERTO ANTONIO

Q.E.P.D

Falleció el 02/08/2026. En la ciudad de Corrientes a los 86 años. Sus hijos Carlos y Lelia. Su esposa Nilda Alegre. Sus nietos César, Lautaro, Camila y Lucila participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos están siendo velados en Empresa SALOM y sus restos serán inhumados en el Cementerio san Juan Bautista a las 11 hs del 03/08/2026.

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BALDUINO ADALBERTO ANTONIO

Q.E.P.D

Falleció el 02/08/2026. El Sr. Carlos Romero Feris y Sra., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

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BALDUINO ADALBERTO ANTONIO

Q.E.P.D

Falleció el 02/08/2026. Directivos y Personal de Diario El Litoral, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oración por su eterno descanso.

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BALDUINO ADALBERTO ANTONIO

Q.E.P.D

Falleció el 02/08/2026. Con profundo pesar despedimos al periodista y locutor Adalberto Balduino, quien falleció a los 86 años, dejando una destacada trayectoria en el periodismo y la radiodifusión. Hasta la actualidad conducía un programa de jazz y otros géneros en LT7 y escribía una columna semanal en el diario El Litoral. Rubén Duarte y el personal de InfoDuarte Servicios de Comunicación hacen llegar sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos, acompañándolos en este doloroso momento.