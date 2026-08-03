†
PEDRO LUIS SIERRA
Q.E.P.D.
Falleció el 31/07/2026. Participan el fallecimiento del distinguido doctor y acompañan a su familia en este momento de tristeza el Dr. Oscar Dotti su esposa Zulma Coppini sus hijos Agustina Francisco y Franco.
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Por El Litoral
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PEDRO LUIS SIERRA
Q.E.P.D.
Falleció el 31/07/2026. Participan el fallecimiento del distinguido doctor y acompañan a su familia en este momento de tristeza el Dr. Oscar Dotti su esposa Zulma Coppini sus hijos Agustina Francisco y Franco.