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PEDRO LUIS SIERRA

Por El Litoral

Lunes, 03 de agosto de 2026 a las 00:00

PEDRO LUIS SIERRA

Q.E.P.D.

Falleció el 31/07/2026. Participan el fallecimiento del distinguido doctor y acompañan a su familia en este momento de tristeza el Dr. Oscar Dotti su esposa Zulma Coppini sus hijos Agustina Francisco y Franco.

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