DR. MARIANO ALFREDO JANTUS

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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Su esposa Rosana Magan, sus hijos Josefina y Juan Emilio Buzzi, Mariano y Fátima Espriu, Valentin y Sofía Acosta y sus nietos Allegra y Vittorio Buzzi, Ernestina y Felicitas Jantus, siempre te vamos a extrañar. a/234

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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Sus hermanos Belén, Juana Inés y Pacho Rossetti, Marcelo y Marcela Velar, María Cristina y Joaquin Marcó lo despiden con cariño, te vamos a extrañar mucho. a/234

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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Sus sobrinos Carlitos y Pilar, Ignacio y Lucía, Máximo y Florencia, Ines, Julia y Ángel, Rafael y Cinthia, Horacio y Ailin, Clara, María Belén, Matias, Roberto y Débora, Pilar y Lucho, Marcos y Sabrína, Martin y Genara, Blas y Marianela, Baltazar, Juana, Segundo y sus sobrinos nietos lo despiden con mucho cariño. a/234

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DR. MARIANO A. JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Su sobrino el Dr. Marcos Jantus, su señora Mónica Fuenari Reyes e hijas Lucia, Fátima y Victoria, participan con profundo dolor su lamentable deceso. Resignación a su familia. c/930

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DR. MARIANO A. JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Su sobrina la Dra. María Angela Jantus, su esposo Gonzalo Brandan y su hijo Dante, participan el fallecimiento de su Tío Mariano. c/930

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DR. MARIANO A. JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Su primo el Dr. Leopoldo B. Jantus y Norma Elisa Centurión Vallebella, participan con profundo, dolor su deceso. Para él nuestras oraciones y resignación con Fe a su familia. c/930

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DR. MARIANO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. El Vice Gobernador Pedro Braillard Poccard, participa de su fallecimiento y acompaña a sus familiares rogando una oración en su memoria. c/931

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DR. MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Tus amigos del Burladero; Gustavo Lozano, Jorge Buompadre, Martin Pigretti, Gonzalo Argañara, Rafael Morante Seneguet, Carlos Lertora, Gustavo Chamorro, Guillermo “Yapire” Braun y Marco Costa, participan con profundo dolor la partida del querido Mariano, haciendo llegar nuestros más profundos y sinceros pésames a su familia, y elevando una oración por su eterno descanso. C/ 914

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DR. MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Marco Manuel Costa, su esposa Alicia Nobile y familia, participan con profundo dolor la partida del querido amigo Mariano, haciendo llegar nuestros más sinceros pésames a su familia y elevando una oración por su eterno descanso. C/915

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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. El "grupete" amigas de su hermana Juana Ines, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios lo reciba en sus brazos y condolencias a sus familiares y amigos. C/913

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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Oscar C. Canteros, María del Carmen Acosta y familia participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Mariano, acompañando a su esposa Rosana Magan, hijos y nietos en este triste momento. Rogamos una oración en su memoria. C/917

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MARIANO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. El Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia; Dr. Eduardo Tassano, participa el fallecimiento de quien fuera Director del Servicio Jurídico de ese Órgano Legislativo, acompaña a sus familiares en tan difícil momento, rogando una oración por su eterno descanso.

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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. La Sra. Jueza de la Sala III de la Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la primera circunscripción judicial, Dra. Andrea Fabiana Palomeque Albornoz, participa con profundo pesar el fallecimiento del sr. esposo de la Dra. Rosana Magan, Jueza de la Sala II de la Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, y padre de la Dra. Josefina Jantus, ex Prosecretaria de la Sala III, elevando una oración a Dios por su eterno descanso. c/916

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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. El Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, Dr. Guillermo Horacio Semhan, los Sres. Ministros, Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, Dr. Alejandro Alberto Chaín, Dr. Fernando Augusto Niz y el Sr. Fiscal General Dr. César Pedro Sotelo, participan con profundo pesar el fallecimiento del esposo de la Sra. Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial - Sala II - Dra. Rosana Ester Magan de Jantus, elevando una oración a Dios por su eterno descanso. c/924

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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Fabiana Apezteguia, participa con profundo pesar el fallecimiento del esposo de su querida amiga Rosana Magan de Jantus, elevando una oración a Dios por su eterno. c/925

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DR. MARIANO ALFREDO JANTUS (h)

Q.E.P.D.

Falleció el día 30/08/2026. La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes con profundo dolor y una inmensa tristeza, despedimos a nuestro querido Mariano. Su calidez humana, su compañerismo y su dedicación diaria dejaron una huella imborrable en todos los que compartimos este camino junto a él. Acompañamos con todo el corazón a su familia, seres queridos y amigos en este momento tan difícil, rogando por su eterno descanso. c/927

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DR. MARIANO ALFREDO JANTUS (h)

Q.E.P.D.

Falleció el día 30/08/2026. La Senadora Provincial del Partido Liberal Dra. Lucrecia Adriana Lértora participa con hondo pesar el fallecimiento del Dr. Mariano Alfredo Jantus (h.) y acompaña a toda su familia en este triste momento, rogando por la pronta resignación de sus afectos. c/926

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MARIANO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 29/08/2026. El Directorio, gerentes y personal de Aguas de Corrientes lamenta con pesar su fallecimiento.

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MARIANO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 29/08/2026. Jorge Gutnisky y familia participan con dolor su fallecimiento.

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MARIANO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 29/0872026. Pablo Chamas y familia participa su fallecimiento.

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DR. MARIANO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Las amigas de su esposa Rosita Soy de Ibañez; Liliana Refojos; Virginia Sosa; Rosa Dominguez de Vidal; Cristina Tabernero de Baez; Zulma Escobar de Trofelli; Norma Ozuna; Ma. Octavia Rolon Soto; Juana Fernández de Vigay, participan con dolor su deceso, junto a Rosana, hijos, nietos y familiares en este momento. c/918

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MARIANO ALFREDO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. José Antonio Queriel y Circe Velázquez Dabat de Queirel, participan con profundo dolor el fallecimiento del queridísimo Mariano y acompañan a, Viru, Josefina, Marianito, Valeco y a toda la familia Jantus en tan doloroso trance, Elevamos una oración en su memoria.

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MARIANO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Julio Alegre, Mirtha Jantus, hijos, nietos y bisnieta participan con hondo pesar el fallecimiento del querido Marianito y elevan una oración en su memoria y acompañan a su querida esposa hijos y nietos en tan irreparable pérdida.

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DR. MARIANO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Carlos R. Dure Artieda (a) y Ana María Velar (a) participan su fallecimiento y acompañan a su familia en éste momento. c/923

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DR. MARIANO ALFREDO JANTUS (h)

Q.E.P.D.

Falleció el día 30/08/2026. María Aneris Aquino participa con profunda tristeza la partida del Dr. Mariano Alfredo Jantus (h.), recordando siempre su inmensa generosidad y ese excepcional don de gente que lo hacía único. Un abrazo fuerte a Rosana, Marianito, Josefina y Valentín en este doloroso momento y elevo una oración por su descanso en paz. c/922

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DR. MARIANO JANTUS

Q.E.P.D.

Falleció el 30/08/2026. Ana María Azzano e hijas participan su fallecimiento y acompañan a Marcelo y a toda la familia Jantus en este momento. c/921