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ALCIDES BARBIERE

Q.E.P.D.

Falleció el 06/08/2026. El Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Eduardo Tassano, participa con pesar el fallecimiento de quien cumpliera funciones en la Dirección de Informática de esta Cámara. Rogando a Dios por su eterno descanso, fortaleza y paz a su familia. c/824

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ALCIDES BARBIERE

Q.E.P.D.

Falleció el 06/08/2026. Sus compañeros de trabajo y amigos de la Honorable Cámara de Diputados participan con profundo pesar de su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan difícil momento, rogando una oración por su eterno descanso. c/824