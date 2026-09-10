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DR. RAÚL A. FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 08/09/2026. Su hermano Néstor R. Fernández e hijos, Gastón Fernández Picchio, Ayelén Serrano, Eleanor Fernández Picchio, Nicolás Benvenuto e hijas, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. c/250

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DR. RAÚL A. FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 08/09/2026. Centro Médico del Parque participa con profunda tristeza su fallecimiento y ruega por su eterno descanso. c/251

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RAUL ANTONIO (TATI) FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 08/09/2026. María Cristina Ruiz y María del Carmen Izaguirre participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Betty y la acompañan en su dolor. c/005

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RAUL ANTONIO FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 08/09/2026. Mariana Verrastro, participa el fallecimiento del hermano de su madrina Betty y padre de su amigo y colega Ariel, acompañándolos en su dolor. c/005