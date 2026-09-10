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JAIME ROLÓN

Q.E.P.D.

Falleció el 09/09/2026. José y Evi Fuentes, hijos y nietos, acompañan con profundo dolor a Giny, Valeria, Flor y familia, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y deseándoles fortaleza para atravesar este difícil momento.

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JAIME ROLÓN

Q.E.P.D.

Falleció el 09/09/2026. María Beatriz Lombardo de Taglialegne participa con pesar su fallecimiento, acompañando a la querida Giny y familia en este triste momento. Luz para su alma. c/009

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JAIME ROLON

Q.E.P.D

Falleció el 9 de septiembre 2026. Domingo Fernández Capurro y María Angélica Llano, junto a sus hijos Juan Carlos, Ramiro, hijas políticas y nietos, participan con profundo pesar el fallecimiento de querido Jaime. Elevan oraciones en su memoria y hacen llegar a nuestra querida prima Giny, a sus hijas Valeria, Florencia y nietos, a su hermana Gloria y familia, acompañándolas en este momento de dolor y sus más sentidas condolencias, rogando al Señor conceda el eterno descanso de su alma. Que brille para él la luz que no tiene fin. c/010

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JAIME ROLÓN

Q.E.P.D.

Falleció el 09/09/2026. William y Martha Harvey, hijos y nietos, participan con pesar su fallecimiento rogando su paz eterna y cristiana aceptación para sus seres queridos. c/011

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JAIME ROLÓN

Q.E.P.D.

Falleció el 09/09/2026. Orlando Manunta y Angelica Farizano participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Gloria y familia en tan doloroso momento. c/012

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JAIME ROLÓN

Q.E.P.D.

Falleció el 9 de septiembre 2026. Gustavo Lorenzo Brisco (a), María Lucía Tabeni de Lorenzo Brisco (a), sus hijos Gustavo Federico (a), María Florencia (a), Milagros Ma. Pagani (a) y Juan Pablo Sxasserra (a) participan con profundo pesar el fallecimiento del muy querido amigo Jaime, acompañan A Gini y familiares en su dolor, y elevan oraciones en su memoria. c/008