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JAIME ROLÓN

Q.E.P.D.

Falleció el 9 de septiembre de 2026. León Horacio Gutnisky y señora Emma Farizano participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar un abrazo y sentidos pésames a Gini, Gloria, hijos y demás familiares. Una oración a su memoria y resignación a sus familiares.

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JAIME ROLÓN

Q.E.P.D.

Falleció el 09/09/2026. Los Dees. Augusto H. L. Arduino, Gabriela Cendoya y Lorena Blanco participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Giny, Florencia y Valeria. c/016

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JAIME ROLÓN

Q.E.P.D.

Falleció el 09/09/2026. Marcela Fernández Capurro y sus hijos Marcela y Marcelo, Mario y Mónica participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su querida prima Giny, a sus hijas Valeria y Florencia, a sus nietos y a su hermana Gloria y familia y elevan una oración en su memoria. c/019

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JAIME ROLÓN

Q.E.P.D.

Falleció el 09/09/2026. Adriano E. Nalda y familia y Doddy Nalda participan su fallecimiento y acompañan a Gini e hijos y ruegan una oración en su memoria. c/014

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JAIME ROLÓN

Q.E.P.D.

Falleció el 9 de septiembre de 2026. Miguel Ángel Saiach y Sra. participan el fallecimiento de su amigo Jaime Rolón y acompañan a Gini y familia en momentos de tanto dolor y ruegan por su eterno descanso.