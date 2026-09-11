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RAÚL ANTONIO FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 8 de setiembre de 2026. Su hermana Betty Fernández y su sobrino y ahijado Juan María Cerasuolo Fernández, lo despedimos con mucho dolor, deseándole al querido TATI haya encontrado su PAZ. c/007

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DR. RAÚL A. FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 10/09/2026. Aníbal Malvido y Sra. Irma Alba Farizano, acompañan a Betty, Néstor y demás familiares, ante tan dolorosa pérdida. c/018

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DR. RAUL "TATI" FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 8 de septiembre. León Horacio Gutnisky y señora Emma Farizano participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar un abrazo y sentidos pésames a sus seres queridos. Una oración a su memoria y resignación a sus familiares.