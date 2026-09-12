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HERRMANN CASTOR FEDERICO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/09/2026. Cristian Karsten, Graciela Princich de Karsten y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su yerno Efraín Herrmann, a su hija y a sus nietos en tan difícil momento.

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HERRMANN CASTOR FEDERICO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/09/2026. Hermann Karsten, Mela Dapszewicz de Karsten y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en tan difícil momento a Efraín y familia.

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AGRIMENSOR CASTOR FEDERICO HERMANN

Q.E.P.D.

Falleció el 11/09/2026. El Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la Provincia de Corrientes expresa con profundo pesar su fallecimiento.

Rogamos una oración en su memoria y resignación a sus familiares y amigos.

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HERRMANN CASTOR FEDERICO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/09/2026. Directivos y personal de la Empresa S y K S.A. participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en tan difícil momento a Efraín y familia.

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HERRMANN CASTOR FEDERICO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/09/2026. Marcela Fernández Capurro y sus hijos Marcelo Codermatz y Marcela Buscaglia y Mario Buscaglia y Mónica Klein participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a nuestra querida amiga Mecha, a sus hijos, hijos políticos y nietos y elevan una oración en su memoria.

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HERRMANN CASTOR FEDERICO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/09/2026. Domingo Fernández Capurro y María Angélica Llano, junto a sus hijos Juan Carlos, Ramiro, hijas políticas y nietos, participan con profundo pesar el fallecimiento de Castor, elevan oraciones en su memoria y hacen llegar a la querida amiga Mecha, hijos, hijos políticos y nietos, nuestro acompañamiento en este momento de dolor con nuestras más sentidas condolencias, rogando al Señor le conceda el eterno descanso de su alma. Que brille para él la luz que no tiene fin.

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HERRMANN CASTOR FEDERICO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/09/2026. María Beatriz Lombardo de Taglialegne, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su querida amiga Mecha y familia en este triste momento.

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HERRMANN CASTOR FEDERICO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/09/2026. María Angélica Ruíz de Ratier y familia y María Delia Ruíz de Benchetrit y familia, acompañan con cariño a Mecha, Efraín, Victoria y Juan Ignacio en tan triste momento. Brille para Castor, la luz que no tiene fin.

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HERRMANN CASTOR FEDERICO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/09/2026. El Club de Amigos de la Adelita y Cuerpo Técnico, participan del fallecimiento del Padre de Juanchi. Acompañamos a él y toda su familia en estos momentos.

Elevamos una plegaria al cielo en su memoria.