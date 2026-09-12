†
JAIME ROLÓN
Q.E.P.D.
Laura Alicia Majul, María Laura Krujoski, Carlos Edgar Majul, Laura Isabel Pasetto de Majul y Edgar Agustín Majul, participan su fallecimiento y acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.
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Por El Litoral
†
JAIME ROLÓN
Q.E.P.D.
Laura Alicia Majul, María Laura Krujoski, Carlos Edgar Majul, Laura Isabel Pasetto de Majul y Edgar Agustín Majul, participan su fallecimiento y acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.