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JAIME ROLÓN

Por El Litoral

Sabado, 12 de septiembre de 2026 a las 00:00

JAIME ROLÓN

Q.E.P.D.

Laura Alicia Majul, María Laura Krujoski, Carlos Edgar Majul, Laura Isabel Pasetto de Majul y Edgar Agustín Majul, participan su fallecimiento y acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

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