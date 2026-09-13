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CASTOR FEDERICO HERMAN

Q.E.P.D.

Falleció el 11/09/2026. María Beatriz Benítez, hijos y nietos participamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Castor. Elevamos oraciones por su eterno descanso y resignación cristiana para Mecha, sus hijos Efrain, Victoria y Juan Ignacio, y sus nietos. c/029

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CASTOR FEDERICO HERRMANN

Q.E.P.D.

Falleció el 11/09/2026. León Horacio Gutnisky y señora Emma Farizano lamentan su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su señora Mecha, hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones a su memoria. c/031

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CASTOR FEDERICO HERRMANN

Q.E.P.D.

Falleció el 11/09/2026. Eduardo Miguel Álvarez y María Teresa Mansutti e hijos, Eduardo, Manuel, Teresa, Facundo, Sara y nietos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Mecha, Efrain, Victoria, Juan Ignacio, hijos Políticos y nietos en tan difícil momento. C/030