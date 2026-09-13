†

JAIME EDUARDO ROLÓN

Q.E.P.D.

Falleció el 9 de septiembre de 2026. Sócrates Daniel Demetrio y sus hijas María Florencia y María Victoria Demetrio Rolón participan con profundo pesar su fallecimiento y despiden con enorme afecto a Caio, agradeciendo su permanente presencia, cariño y acompañamiento familiar. Lo recordarán especialmente por haber mantenido viva la unión y los vínculos de toda la familia. Acompañan con cariño a Giny, Florencia, Valeria, Gloria y familia, elevando una oración por su eterno descanso. Que Dios lo reciba en su Santa Gloria.

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JAIME EDUARDO ROLÓN

Q.E.P.D.

Falleció el 9 de septiembre de 2026. Sócrates Daniel Demetrio y sus hijas María Florencia y María Victoria Demetrio Rolón participan con profundo pesar su fallecimiento y despiden con enorme afecto a Caio, agradeciendo su permanente presencia, cariño y acompañamiento familiar. Lo recordarán especialmente por haber mantenido viva la unión y los vínculos de toda la familia. Acompañan con cariño a Giny, Florencia, Valeria, Gloria y familia, elevando una oración por su eterno descanso. Que Dios lo reciba en su Santa Gloria.

JAIME ROLÓN

Q.E.P.D.

Juan Alejandro Castro, su esposa Silvia Pompeya Dacunda y sus hijos Agustina Castro y Martín Mariño Dansey participan su fallecimiento y, acompañan a su esposa, sus hijas y nietos con gran cariño en este doloroso momento.