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JAIME EDUARDO ROLÓN

Q.E.P.D.

Falleció el 9 de septiembre de 2026. Fernando Duré y su esposa Marta Pitteri participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con especial afecto a Gini y familia en este doloroso momento. Fernando despide con profunda tristeza a quien fuera su querido amigo de la infancia, conservando con cariño el recuerdo de tantos años y momentos compartidos. Elevan una oración por su eterno descanso y ruegan a Dios que brinde consuelo y fortaleza a sus seres queridos.