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ROBERTO MANUEL SEOANE RIERA

Q.E.P.D.

Falleció 13/09/2026. Dr. Roberto Manuel Seoane Riera Con profundo dolor comunicó el fallecimiento de mi querido hijo Roberto. Su hermana Memi, hijos Roció y Mariano, sus sobrinos nietos Agustina, Valentino, Ignacio y Martina elevan una oración por su eterno descanso. c/035

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ROBERTO MANUEL SEOANE RIERA

Q.E.P.D.

Falleció 13/09/2026. Dr. Roberto Manuel Seoane Riera, Sarita Maidana, su hija Silvia Ponci participan con gran dolor su partida a la casa de Dios y elevan una oración a su memoria. c/036

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ROBERTO MANUEL SEOANE RIERA

Q.E.P.D.

Falleció 13/09/2026. Sus primos hermanos: Ernesto Seoane Riera (a) y Edith Ercilia Teresita Mohando (a). Sus sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan triste momento. Descansa en paz querido primo!! C/032

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ROBERTO MANUEL SEOANE RIERA

Q.E.P.D.

Falleció 13/09/2026. Su Tío Miguel Ángel Seoane Riera, sus primos Miguel Ángel y Guadalupe, Alejandro, Gastón y Ana y familias, participan con profunda tristeza el fallecimiento del querido Robertito y acompañan en este difícil momento a toda su familia. Elevando una oración por el eterno descanso de su alma/ 255

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ROBERTO MANUEL SEOANE RIERA

Q.E.P.D.

Falleció el 13de septiembre del 2026. Marita Bagliani de González Cabañas, hijos y nietos participan la partida del hermano de su querida amiga Memi y a toda la familia en tan doloroso momento. Que brille para Roberto la luz que no tiene fin.