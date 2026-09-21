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DELIA COLOMBO DE CORSI

Por El Litoral

Lunes, 21 de septiembre de 2026 a las 00:00

DELIA DE CORSI

Q.E.P.D.

Falleció el 20/09/2026. La empresa Teknofood S.A. acompaña al Sr. Ricardo Corsi en este momento, ante la partida de su Sra. esposa. Que brille para ella la luz que no tiene fin. a/261

DELIA COLOMBO DE CORSI

Q.E.P.D.

Falleció el 20/09/2026.  Roberto Benítez, su esposa Gaby e hijos, participan con profunda pena su fallecimiento, abrazando a Ricardo, Fernanda, Cali y familias, rogando una oración a su memoria y fortaleza a todos. Descansa en paz mamá Delia, siempre alegre estarás en nosotros. C/051

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