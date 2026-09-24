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HÉCTOR ALBERTO ROMERO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/09/2026. Su hija Magali y Alicia Guerin, despiden con profundo dolor su partida. Lo recordarán siempre con amor y gratitud por todo lo compartido, conservando en el corazón los momentos vividos y el cariño que los unió. Descansa en paz! c/064

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HÉCTOR ALBERTO ROMERO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/09/2026. Delfina e Ignacio Guerin, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a Paula y a Maga en este doloroso momento, elevando una oración por su eterno descanso en éste, su último viaje… Descansa en paz Héctor!! c/063

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HÉCTOR ALBERTO ROMERO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/09/2026. Raúl Fontan y Griselda Albizzatti participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo y ex-jefe de venta de Albitur, a quien recordarán por su decencia y afable carácter. Estará siempre presente en sus pensamientos y oraciones por la paz eterna de su alma. c/065

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HÉCTOR ALBERTO ROMERO

Q.E.P.D.

Falleció el 22/09/2026. Magistrado del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral de Corrientes, Funcionarios y compañeros de trabajo de Paula Romero Weschenfeller, participan con profundo pesar el fallecimiento de su papá y acompañan a ella y a toda su familia en este momento de inmenso dolor. Elevan una oración en su memoria por el eterno descanso de su alma y ruegan por una pronta resignación. c/059