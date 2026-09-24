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JOSEPHINE GARCIA DE THOMAS

Q.E.P.D.

Falleció el 22/09/2026. El Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, Dr. Guillermo Horacio Semhan, los Sres. Ministros, Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, Dr. Alejandro Alberto Chaín, Dr. Eduardo Gilberto Panseri y el Sr. Fiscal General Dr. César Pedro Sotelo, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre política, del Sr. Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Fernando Augusto Niz, elevando una oración a Dios por su eterno descanso. c/062

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JOSEPHINE GARCIA DE THOMAS

Q.E.P.D.

Falleció el 22/09/2026. El Sr. Secretario Administrativo Interino del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, Dr. Edgar Abraham Parras, la Sra. Prosecretaria Administrativa Interina, Dra. María Andrea Elizabeth Ferreira, y el personal de la Secretaria Administrativa participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre política del Sr. Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Fernando Augusto Niz, elevando una oración a Dios por su eterno descanso. c/061