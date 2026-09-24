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TULIO ENRIQUE ACQUARONE

Q.E.P.D.

Falleció el 23/09/2026. Su esposa Susana M. de Acquarone, sus hijos Tulio, Marisa, Verónica y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados mañana en la ciudad de Curuzú Cuatiá. c/066

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TULIO ENRIQUE ACQUARONE

Q.E.P.D.

Falleció el 23/09/2026. Nilda Teresita Robaina, sus hijas y Estela A. Robaina e hijas participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Ciro y envían sus condolencias y cristiana resignación a Susy, Tulio, Marisa, Vero e hijos. Sus restos serán inhumanos en Curuzú Cuatiá. c/067