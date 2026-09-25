ALBERTO BRAVERMAN

Q.E.P.D.

Falleció el 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026. Sus sobrinos Isidro Odena e Ivana Toledo, Federico Odena y Adalis Fernández, Susana María Odena, Carlos María Odena y Sara Medina, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su tía Ana Rosa Farizano, y sus primos Romina y Ariel e hijos en tan difícil momento, rogando una oración en su memoria, por el eterno descanso de su alma.

Dr. ALBERTO BRAVERMAN

Q.E.P.D.

Falleció el 24/09/2026. Aníbal Malvido y Sra. Irma Alba Farizano, junto a sus hijos y nietos, participan con gran pesar el fallecimiento del querido Alberto, acompañan a Ana Rosa y familia y demás familiares en este doloroso trance. c/069

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Dr. ALBERTO RAÚL BRAVERMAN

Z´L

Falleció el 24/09/2026. León Horacio Gutnisky y Sra. Emma Farizano, participan su fallecimiento con profundo pesar, rogando por su eterno descanso y la resignación de su esposa Ana Rosa Farizano y sus hijos Romina y Ariel, hijos políticos y nietos.

ALBERTO BRAVERMAN

Q.E.P.D.

Falleció el 24/09/2026. Orlando Manunta, Angelica Mercedes Farizano y flia., participan su fallecimiento, acompañan a su prima Ana Rosa Farizano en tan doloroso trance, y ruegan una oración en su memoria.

DR. ALBERTO BRAVERMAN

Q.E.P.D.

Falleció el 24/09/2026. Alberto Zubieta e hijos despiden al querido amigo a quien tanto deben. c/071