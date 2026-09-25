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JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció en Mar del Plata el 24/09/2026. Su hijo Juan José junto a su esposa María Eugenia, sus hijas Ma. Ximena, Ma. Sol y Ma. Renata despiden con mucho dolor a Juan Antonio elevando al Altísimo una oración en su memoria.

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JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció en Mar del Plata el 24/09/2026. Nélida Mercedes Albano, sus hijas Ma. del Socorro, Rosa Ma. y Ma. Teresa, Acompañan a Juanjo, su esposa Ma. Eugenia y a sus hijas Ma. Ximena, Ma. Sol, Ma. Renata y familiares en tan doloroso momento. Elevando al Altísimo una oración en su memoria.

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JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció en Mar del Plata el 24/09/2026. El Dr. Yamil Machado, Dr. Julio Alberto Leguizamón, Dra. Varinia Machado Feris, Felicitas Leguizamón, y Octavio Leguizamón participan con dolor su fallecimiento, acompañamos en esta difícil instancia a nuestro amigo Juan José Fernández y demás familiares. Rogamos oraciones a su memoria.

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JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció en Mar del Plata el 24/09/2026. Alfredo E. Lanari Zubiaur, su esposa Graciela, sus hijas Cecilia y Matías Sánchez Lafuente, Florencia, Ma. Paula y Andrés Prosman, participan con pesar el fallecimiento del papá de su amigo Juanjo, acompañándolo a él y a su esposa Ma. Eugenia e hijas Ma. Ximena, Ma. Sol y Ma. Renata, a sus hermanos y familiares en tan doloroso momento. Elevan al Altísimo una oración por su eterno descanso.

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JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció en Mar del Plata el 24/09/2026. Gerencia de TC 2000, participa con gran pesar el fallecimiento del papá de su amigo el Dr. Juan José Fernández, lo acompañan a él y toda su familia en este momento de dolor. Elevando oraciones por su eterno descanso.

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JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ

Q.E.P.D.

Falleció en Mar del Plata el 24/09/2026. Todo el personal médico, técnico y administrativo de TC 2000 SRL, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre del Dr. Juan José Fernández y lo acompañan junto a su familia en tan triste momento, elevando una oración en su memoria.