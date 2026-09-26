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Funebres

RAUL OSCAR GONZALEZ

Por El Litoral

Sabado, 26 de septiembre de 2026 a las 00:00

RAUL OSCAR GONZALEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 25/09/2026 en la ciudad de Ctes. Oscar Baldacci, su esposa María José Fernández participan con pesar su fallecimiento. Acompañando a toda su Flia en tan doloroso momento. Elevando una oración en su memoria. c/082

RAUL OSCAR GONZALEZ

Q.E.P.D.

Falleció en Corrientes el 25 de septiembre de 2026. Sus amigos Daniel Insaurralde y Ana María Piñeiro, sus hijos Daniel Insaurralde y flia; Cristian Insaurralde y flia; participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a Mirta sus hijos Anamelia, Mauro, Diego y flia. y demás familiares en este doloroso trance. c/078

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