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RAUL OSCAR GONZALEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 25/09/2026 en la ciudad de Ctes. Oscar Baldacci, su esposa María José Fernández participan con pesar su fallecimiento. Acompañando a toda su Flia en tan doloroso momento. Elevando una oración en su memoria. c/082
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RAUL OSCAR GONZALEZ
Q.E.P.D.
Falleció en Corrientes el 25 de septiembre de 2026. Sus amigos Daniel Insaurralde y Ana María Piñeiro, sus hijos Daniel Insaurralde y flia; Cristian Insaurralde y flia; participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a Mirta sus hijos Anamelia, Mauro, Diego y flia. y demás familiares en este doloroso trance. c/078