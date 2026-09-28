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ALBERTO JORGE BRAVERMAN

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Falleció el 24/09/2026. Con profundo dolor despedimos a nuestro amado padre, esposo y abuelo, un ser excepcional cuya vida estuvo marcada por la vocación, la generosidad y el amor. Médico eminente de la Neurología Infantil de Corrientes, dedicó su vida a cuidar, tratar, consolar y acompañar a innumerables familias y a sus queridos pacientes Dejó una huella imborrable en cada niño y en cada familia que tuvo el privilegio de conocerlo. Como padre, fue generoso y nos enseñó, con su personalidad fuerte y su ejemplo, el verdadero valor de las cosas. Hombre de voluntad inquebrantable, supo combinar su carácter firme con una profunda amabilidad, una inmensa capacidad de dar y una alegría de vivir que lo acompañó siempre. Nos queda el orgullo de su legado, el amor inmenso que nos brindó y el recuerdo de una vida extraordinaria. Te extrañaremos por siempre. Tu amor y tu ejemplo vivirán eternamente en nuestros corazones. Estuvo junto al amor de su vida desde la juventud según el mismo decía Su esposa, Ana Rosa Farizano de Braverman; sus hijos, Romina y Ariel; sus hijos políticos, Enrique y Soraya; y sus amados nietos, Luciana, Ignacio, Emma y Bruno, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

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JORGE ALBERTO BRAVERMAN

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Falleció el 24/09/2026. La Promoción de Medicos 1973 de la UNNE, participa su fallecimiento y acompañamos a nuestra querida amiga Dra. Ana Rosa Farizano y sus hijos Romina y Ariel en este momento de tanto dolor. Alberto ya descansa en paz. C/085