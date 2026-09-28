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LUIS MARÍA VALLEJOS

Q.E.P.D.

Falleció el 27/09/2026. María Teresa, María Eugenia, Ernesto Raúl, María Laura Vázquez, Fernando García Sarmiento, Facundo Brun, Julián Ferrari, María Pía y Juan Pablo García Sarmiento acompañan a Juanita, Juan Manuel, Juan Cruz, Jerónimo y Juana en tan doloroso momento. Elevan una oración en su memoria. C/084

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LUIS MARÍA VALLEJOS

Diácono Permanente

Q.E.P.D.

Falleció el 27/9/2026. La Directora de la Radio Arzobispal San Cayetano 102.5 Prof. Graciela Olivares, junto a todos los miembros que la componen, participan con pesar el fallecimiento de un fiel servidor del Señor y quien por años ha estado brindando su asistencia en el Arzobispado de Corrientes. En la seguridad que ha sido recibido en la Casa del Padre Bueno, rezamos por el cristiano consuelo de sus familiares y amigos.