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FRANCO NAZARENO BAZANTE

Q.E.P.D.

Falleció el 02/09/2026. El Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes, sus autoridades y todo su personal participan con profundo pesar el fallecimiento de Franco Nazareno Bazante, hijo de nuestra compañera Yohana Bazante. Acompañamos a Yohana, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias y elevando una oración por el eterno descanso de su alma. Sus restos serán velados en Cochera del Paraná (Av. Independencia 4597 - Salón Marfil) hasta las 15 hs.