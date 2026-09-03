†

JULIO PICCHIO

Q.E.P.D.

Falleció el 01/09/2026. Sus primos Aníbal Malvido, Irma Alba Farizano, junto a sus hijos Aníbal y Eugenia, Milagros y Guillermo, Eloisa y Juan Martín, Francisco y Montserrat, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a Flora y familia ante la pérdida del querido Julio. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma. C/949

†

JULIO PICCHIO

Q.E.P.D.

Falleció el 01/09/2026. Mirta Picchio, sus hijos y nietos acompañan a Flora y Cristián ante la partida del querido Tulito. Rogamos por su eterno descanso.

†

JULIO PICCHIO

Q.E.P.D.

Falleció el 01/09/2026. Su prima hermana, Graciela Picchio, junto a sus hijos, Gabriela Kupervaser de Pruyas, Patricio Pruyas y nietos Amelia, Francisco y Humberto, despiden con mucho cariño al querido primo Tulito, acompañando a Flora, Cristian y toda la familia en éste momento de dolor. Elevamos oraciones al Señor, por el eterno descanso de su alma y lo tenga junto a Él.

†

JULIO PICCHIO

Q.E.P.D.

Falleció el 1 de Septiembre de 2026. Sus primos hnos: Balbina (a), Alfredo, Carmen, Jorge y Huberto Picchio, acompañan a Flora y flia en estos momentos pidiendo al Señor los cubra de fortaleza y paz.

†

JULIO PICCHIO

Q.E.P.D.

Falleció el 01/09/2026. La SOCIETÁ DANTE ALIGHIERI despide con dolor y tristeza a JULIO PICCHIO, querido amigo y socio. Nos unimos en nuestras más sentidas condolencias a su familia y a todos aquellos que lo estimaron y amaron.

†

JULIO PICCHIO

Q.E.P.D.

Falleció el 01/09/2026. Diana y Ernesto Carnevali participan con profundo pesar el fallecimiento de si dilecto amigo, rogando que su alma descanse en paz. c/956