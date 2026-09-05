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FRANCO NAZARENO BAZANTE

Q.E.P.D.

Falleció el 02SEP2026. José Humberto y Carolina Guadalupe Gómez Colombo, participa con sumo pesar la partida del Hijito de su Compañera de trabajo Yohana. “Franquito fuiste Un Ser Celestial, que viniste a este Mundo a cumplir una Misión, que fue dejar lecciones de Vida a los Humanos, estuviste muy poco tiempo, pero combatiste como el mejor Gladiador, ahora SÏ empezaras a jugar con las Estrellas, La Luna, el Sol, entre las Nubes y en el cielo”. DESCANZA EN PAZ. Cristiana resignación a sus Seres Queridos. c/960