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ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04/09/2026. Roque Bonastre, Aymará Sylvester de Bonastre e hijos, participan el fallecimiento del primo Roberto y acompañan a su familia en el dolor. Que Dios nuestro Señor lo reciba en la gloria. c/969

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ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04/09/2026. El Dr. Juan Antonio Barrios Portela y su esposa, la Dra. María Carla Sosa Aguirre, participan con profundo pesar el fallecimiento de Don Roberto Bonastre. Querido Roberto: elevamos una oración a Dios para que te reciba en su Reino y te conceda el descanso eterno. Guardamos con profunda gratitud el recuerdo de tu amistad y rogamos a Dios que conceda cristiana resignación y fortaleza a tu esposa, hijos, nietos y demás familiares. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Q.E.P.D.

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ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció el 04/09/2026. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, participa con pesar el fallecimiento del Padre del Asociado Dr. Roberto Nicolas Bonastre - Asesor de menores de la Asesoría de Menores e Incapaces Nº 3 de esta ciudad. Rogamos una oración por el eterno descanso de su alma.

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ROBERTO BONASTRE

Q.E.P.D.

Falleció en Corrientes el 04/09/2026. El Sr. Fiscal General del Poder Judicial, Dr. César Pedro Sotelo y personal de la Fiscalía General participan con profundo pesar el fallecimiento del padre del Sr. Asesor de Menores e Incapaces N° 3 de Capital, Dr. Roberto Nicolás Bonastre, y elevan una oración por el eterno descanso de su alma.